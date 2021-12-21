В РФ выявили более 40 случаев штамма «омикрон»

Число выявленных в РФ случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

«В Российской Федерации <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса «омикрон». Все больные находятся в стационаре», – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, на сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет.

Ранее Минздрав сообщил, что в РФ около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.

Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».