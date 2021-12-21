 

Непривитых россиян привлекут к строительству новых городов в Сибири

21.12.2021, 16:51, Разное
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В Минтруда стартовало обсуждение вопроса о возможном привлечении граждан, не прошедших курс добровольной вакцинации от коронавируса, к работам по строительству новых городов в Сибири, которые могут появиться в регионе в ближайшее десятилетие по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Невакцинированных россиян привлекут к строительству новых городов в СибириПо данным из источника в ведомстве, мера может использоваться в качестве побуждения к участию в вакцинации, а сами работы не будут оплачиваться, но войдут в трудовой стаж. В ближайшее время Минтруд после согласования с главами сибирских регионов начнёт подготовку соответствующего законопроекта.

В ведомстве акцентировали внимание на необходимости создания полного реестра невакцинированных граждан, а также обратились к главам регионов с просьбой обеспечить временным жильём всех рабочих. Отмечается, что все строители новых городов Сибири в порядке очереди смогут претендовать на получение жилой недвижимости в новых городах.

Также в Минтруда уточнили, что речь идёт исключительно о добровольном трудоустройстве, поэтому все задействованные в строительстве граждане подпишут соответствующие документы с отказом от претензий и материального вознаграждения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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