Непривитых россиян привлекут к строительству новых городов в Сибири

В Минтруда стартовало обсуждение вопроса о возможном привлечении граждан, не прошедших курс добровольной вакцинации от коронавируса, к работам по строительству новых городов в Сибири, которые могут появиться в регионе в ближайшее десятилетие по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

По данным из источника в ведомстве, мера может использоваться в качестве побуждения к участию в вакцинации, а сами работы не будут оплачиваться, но войдут в трудовой стаж. В ближайшее время Минтруд после согласования с главами сибирских регионов начнёт подготовку соответствующего законопроекта.

В ведомстве акцентировали внимание на необходимости создания полного реестра невакцинированных граждан, а также обратились к главам регионов с просьбой обеспечить временным жильём всех рабочих. Отмечается, что все строители новых городов Сибири в порядке очереди смогут претендовать на получение жилой недвижимости в новых городах.

Также в Минтруда уточнили, что речь идёт исключительно о добровольном трудоустройстве, поэтому все задействованные в строительстве граждане подпишут соответствующие документы с отказом от претензий и материального вознаграждения.

—