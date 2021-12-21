Уголь как топливо использовали в Европе еще во II тысячелетии до нашей эры

Ученые исследовали останки древних людей, живших на территории Европы во втором тысячелетии до нашей эры. По словам специалистов, по составу зубного камня и по некоторым другим признакам удалось определить, что уже в то далекое время европейцы использовали уголь как топливо.

Очевидно, речь идет о так называемом буром угле, добывать который не нужно с очень большой глубины. Но факт остается фактов: более трех тысяч лет назад люди сжигали не только древесину и хворост, а уже закладывают фундамент для дальнейшего развития добывающей отрасли.

Химический состав зубного камня во многом зависит от того, каким воздухом, в том числе дымом, дышит человек. Поэтому в нем можно найти доказательства использования определенных видов топлива и определить, в какой период человек вообще начал использовать огонь в своем доме.