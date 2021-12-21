 

В результате ДТП в Волынской области пострадало трое детей, они в реанимации

21.12.2021, 16:30, Новости дня
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“Около 19.00  на автодороге близ села Верба Владимир-Волынского района Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5. В результате ДТП пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11-ти, 14-ти и 16 лет”, – говорится в сообщении.

Также пострадали водитель Volkswagen Transporter T5 и двое его пассажиров. Все пострадавшие, кроме водителя Mitsubishi Pajero, были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Общественное со ссылкой на медицинского директора по информационно-аналитической работе областной детской больницы Татьяну Жураковскую сообщило, что трое пострадавших детей – в реанимации.

Руководитель диспетчерской службы экстренной медпомощи Станислав Линик рассказал Общественному, что всего в аварии пострадало семь человек, у них – переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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