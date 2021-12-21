 

Шойгу рассказал о планах перевооружения ВС России

21.12.2021, 16:24, Новости дня
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Укрепление сил общего назначения ВС РФ в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина, что «приоритетные задачи 2022 года (…) поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более 1 тыс. современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения», а также «поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять «пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса».

Кроме того, ВМФ получит новый атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» – «Генералиссимус Суворов».

Ранее в РФ полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард».



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