Депутат: Вошедшие в состав ВМФ атомные подлодки сложнее космических кораблей

«Сегодня поднят Андреевский флаг на двух новых атомных подводных лодках. На стратегическом ракетоносце «Князь Олег» и многоцелевой АПЛ «Новосибирск». Это настоящий триумф российской промышленности и науки», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы Александр Спиридонов? комментируя вхождение новых атомных подводных крейсеров в состав ВМФ России.

«Такие лодки – это самое сложное техническое изделие из всех созданных человечеством. По многим параметрам они даже сложнее, чем космические корабли. Страны, которые могут строить такую морскую технику, можно пересчитать по пальцам одной руки», – сообщил Спиридонов. Будучи инженером на предприятии «Севмаш», он принимал непосредственное участие в строительстве этих двух атомных подводных лодок.

По его словам, «Князь Олег» и «Новосибирск» – это не только научный и технический прорыв. «Прежде всего, подлодки – надежная защита нашей Родины. Гарантия, что фантазии иностранцев об агрессии против РФ так и останутся фантазиями. Благодаря новым АПЛ наши дети никогда не узнают ужасов войны», – считает депутат.

Спиридонов отметил, что сам участвовал в строительстве этих подлодок. «Вместе с коллегами на этих кораблях мы занимались опытно–конструкторскими работами и внедрением цифровых технологий. Сегодняшний день – праздник и для меня лично, и для «Севмаша», и для всей нашей страны», – отметил Спиридонов.

Ранее на набережной №1 АО «ПО «Севмаш» в городе трудовой доблести Северодвинске прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ над АПК «Новосибирск» и АПК «Князь Олег», передает ТАСС. В мероприятии участвовал президент РФ Владимир Путин, он дистанционно поздравил участников и открыл мероприятие. Депутат Госдумы нового созыва Александр Спиридонов присутствовал на церемонии.