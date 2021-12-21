Мурашко объяснил, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса
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Делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», – цитирует Мурашко ТАСС.
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Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
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