 

Мурашко объяснил, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса

21.12.2021, 16:24, Новости дня
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Делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», – цитирует Мурашко ТАСС.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.



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