Куда уходит женская красота, что потом ее не вернуть ни косметикой, ни магией. 7 “утечек”, которые важно вовремя перекрыть

К сожалению, с возрастом женская красота становится менее яркой. В некоторых случаях она способна вообще уйти, и вернуть ее будет крайне проблематично. Необходимо заботиться о ней и помнить о том, что многое находится в руках самой женщины. А именно, возможность сохранить красоту, перекрыв самые распространенные способы «утечки».

Отсутствие любви

Женщина должна любить, причем не важно в какой форме будет присутствовать это чувство. Любовь к партнеру, детям, родственникам, друзьям, самой себе или домашнему питомцу. Важным фактором является забота о живом существе, возможность дарить свою ласку и нежность. Не стоит переживать о том, что одиночество является самым большим врагом женской красоты. Есть достаточно много примеров, когда женщина, не имеющая постоянного партнера, выглядит просто потрясающе. И это все потому, что она нашла возможность самореализоваться так, чтобы быть для кого-то полезной. Даже любимая работа или увлечение способны творить чудеса.

Груз обид и жажда мести

Негативно сказываются на внешности обиды прошлого, невозможность их отпустить и жажда мести. Некоторые женщины не столько хотят отомстить реально, сколько «лелеют» в себе эту мысль на протяжении долгих лет. Они сознательно подвергают себя негативному влиянию вредных эмоций. Обратите внимание на человека, который злится, обижается, негодует. Опускаются уголки губ, хмурятся брови, морщится лоб и пр. А ведь это провоцирует появление глубоких морщин, избавиться от которых будет крайне проблематично.

Кроме этого, негативные эмоции не дают возможности успокоиться, чувствовать себя счастливой сегодня и сейчас, блокируют прохождение положительной энергии. К сожалению, есть много примеров того, как расставшаяся когда-то со своим возлюбленным женщина так и осталась одинокой, больной и лишенной жизненной энергии. А все потому, что настолько обиделась, что даже не попыталась наладить свою личную жизнь.

Дисгармония внутри себя

Некоторые женщины страдают от собственных страхов, неуверенности, невозможности принять себя такими, какие они есть. Они постоянно переживают за каждую малейшую допущенную ошибку, относятся к себе чрезмерно предвзято, не могут смириться со своим возрастом, жизненными обстоятельствами и пр. Отсутствие гармонии внутри себя не позволяет построить нормальные отношения с окружающими. Женщина либо становится бунтаркой и требует от других невозможного, либо позволяет собой манипулировать и делать все возможное для того, чтобы всем понравиться (а отсутствие чувства собственного достоинства никогда не позволит выстроить с другими людьми здоровые и крепкие отношения).

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Отсутствие веры в свои силы и, как следствие, уныние

Есть представительницы прекрасного пола, которые столкнулись с жизненными проблемами и не смогли их принять, как ценный опыт. Ошибка или стечение обстоятельств привели к проигрышу, разлуке, потери целеустремленности, разочарованию. В дальнейшем такая дама перестала даже пытаться все изменить в своей жизни.

Например, разлука с любимым заставила ее уяснить, что все мужчины вокруг являются обманщиками, поэтому повторно строить отношения она даже не пытается. Неприятности на работе (к примеру, сокращение или выбор на должность другого кандидата) заставили понять, что строить карьеру – это не ее прерогатива. В страхе снова столкнуться с такими трудностями женщина предпочитает найти менее престижную работу и довольствоваться малым. Это становится поводом для уныния, меланхолии или даже депрессии, которая отнюдь не красит женщину.

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Нелюбимое занятие

Речь идет не только о работе, хотя занятие нелюбимой работой способно довести до выгорания и апатии. Если женщине не нравится заниматься домашним хозяйством, она не может чувствовать себя счастливой возле плиты или во время уборки, это также способно негативно отразиться на ее внешности. Наверняка многим дамам знакома ситуация, когда после рождения ребенка женщина вынуждена была кардинально изменить свой образ жизни. До этого она была успешным и перспективным работником, а теперь стала домохозяйкой, у которой нет возможности даже на минутку вспомнить о том, какой счастливой и свободной она была раньше. Если никто не придет на помощь, и дама не сумеет правильно делегировать обязанности, через небольшой промежуток времени от ее красоты не останется и следа.

Низкая умственная и физическая активность

Не стоит игнорировать постоянные занятия спортом или выполнение физических упражнений, поскольку отсутствие физической активности приведет к набору лишнего веса (о красивой фигуре можно будет забыть). Нужно также постоянно заставлять свой мозг «трудиться», читая книги и повышая уровень интеллекта. Это способствует не только внешней красоте, но и долголетию.

Стресс и плохое настроение

Никогда не думайте о плохом, настраивайтесь на позитив и во всем ищите что-то хорошее. Вера и надежда позволят сохранить молодость, здоровье и красоту. Всячески избегайте стресса и боритесь с плохим настроением (находите способы его поднять).