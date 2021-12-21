 

В Минпромторге рассказали, когда в РФ закончится дефицит новых авто

21.12.2021, 16:10, Разное
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В Минпромторге рассказали журналистам, когда на рынке РФ может закончиться дефицит новых автомобилей. Не исключено, что ситуация в данном плане улучшится в начале следующего года.
Специалисты российского Минпромторга рассчитывают на поэтапный спад дефицита в РФ новых моделей авто. Ожидается, что нехватка транспортных средств на первичном рынке закончится в течение первых трех месяцев 2022 года.

Если говорить о ценовой политике, то она будет зависеть от ряда ключевых факторов. Огромное значение играет логистика, цена металлопроката и непосредственно чипов. В связи с пандемией COVID-19 количество заказов и движение товаров существенно изменилось.

Снизиться в цене смогут машины, которые собираются в России. Чем выше уровень локализации производства, тем меньше транспортные расходы. Логистика является самой недорогой у «АвтоВАЗа», поскольку автомобили собираются в России. В декабре цена логистики распределена в соответствии с объемом продаж. В то же время эксперты считают, что понижения стоимости авто на первичном рынке ждать не стоит.

Источник: tass.ru



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