В Минпромторге рассказали, когда в РФ закончится дефицит новых авто

В Минпромторге рассказали журналистам, когда на рынке РФ может закончиться дефицит новых автомобилей. Не исключено, что ситуация в данном плане улучшится в начале следующего года.

Специалисты российского Минпромторга рассчитывают на поэтапный спад дефицита в РФ новых моделей авто. Ожидается, что нехватка транспортных средств на первичном рынке закончится в течение первых трех месяцев 2022 года.

Если говорить о ценовой политике, то она будет зависеть от ряда ключевых факторов. Огромное значение играет логистика, цена металлопроката и непосредственно чипов. В связи с пандемией COVID-19 количество заказов и движение товаров существенно изменилось.

Снизиться в цене смогут машины, которые собираются в России. Чем выше уровень локализации производства, тем меньше транспортные расходы. Логистика является самой недорогой у «АвтоВАЗа», поскольку автомобили собираются в России. В декабре цена логистики распределена в соответствии с объемом продаж. В то же время эксперты считают, что понижения стоимости авто на первичном рынке ждать не стоит.

Источник: tass.ru