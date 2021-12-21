 

Астрономы рассказали о причинах метеоритного дождя на Венере

21.12.2021, 15:56, Новости дня
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Землянам повезли, что комета Леонарда пролетела достаточно далеко от нас. В противном случае с неба начали бы падать камни в прямом смысле слова, говорят астрономы.

Однако это явление становится явью на соседней планете Венера. Комета пролетает намного ближе, а потому масса метеоритов попадет прямо на поверхность Венеры.

Напомним, что комету Леонарда астрономы обнаружили в глубинах космоса менее года назад – в январе 2021-го. До тех пор о ее существовании не было ничего известно науке. По предварительным расчетам, в область орбиты Земли и Венеры она попадает каждые 80 тысяч лет. Комета Леонарда должна приблизиться к орбите Венеры на минимальное расстояние в 50 тыс. км.



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