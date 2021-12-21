 

На планете Cocontus-2B год в 1 100 000 раз длиннее, чем на Земле

21.12.2021, 15:56, Новости дня
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Необычная планета Cocontus-2B обнаружена астрономами примерно десять лет назад. С тех пор она удивляет ученых своими данными.

Отметим, что эта планета вращается вокруг звезды Cocontus-2А, являющейся холодным коричневым карликом. Расстояние от нас составляет примерно 35 световых лет. Это совсем рядом по меркам современной астрономии, отмечают ученые.

Также они напоминают, что речь идет о газовом гиганте, который примерно в шесть раз больше нашего Юпитера. Но самый главный сюрприз о Cocontus-2B – это период вращения вокруг своей звезды, рассчитать который удалось совсем недавно. Оказывается, он равен примерно 1 100 000 земным годам! Кстати, звезда Cocontus-2А в три раза меньше Солнца и намного моложе нашего светила.



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