Адвокат “Беркута” сообщил, что Святошинский суд вызывает для дачи показаний по делу Майдана “грузинского снайпера”

“Святошинский суд исследовал показания грузинских снайперов и вызывает в суд М. Мамулашвили. Судом присяжных Святошинского районного суда г. Киева рассматривается уголовное производство по бывшим сотрудникам ПМОН (Полк милиции особого назначения. – “ГОРДОН”) “Беркут”. Комплекс доказательств свидетельствует, что гражданские лица, работники правоохранительных органов и военнослужащие внутренних войск МВД Украины получали огнестрельные ранения, в частности от выстрелов из секторов расположения зданий консерватории и гостиницы “Украина” в г. Киеве. Эти здания находились под контролем активистов. В ходе сбора стороной защиты доказательств допрошены граждане Грузии: Александр Ревазишвили, Георгий Бежиташвили, Цезари Баджаладзе, сообщающие, что они являлись свидетелями применения огнестрельного оружия из здания гостиницы “Украина” и здания консерватории”, – утверждает юрист.

Он добавил, что эти свидетели в своих показания назвали фамилии активистов Майдана и политиков: Зиновия и Владимира Парасюков, Сергея Пашинского, Михаила Саакашвили.

“Указанные лица сообщают, что в феврале 2014 они принимали участие в акциях протеста в центральной части г. Киева на стороне активистов Майдана и 20 февраля 2014 были очевидцами применения огнестрельного оружия по гражданским лицам и правоохранителям из дома консерватории и гостиницы “Украина” и назвали фамилии, в частности, отца и сына Парасюков, Пашинского, Саакашвили. 14 декабря 2021 Святошинский районный суд г. Киева исследовал материалы международной правовой помощи, а именно: видеозаписи допроса свидетеля Ревазишвили А. и протоколы его допроса. В связи с исследованием указанных материалов международной правовой помощи, 14 декабря 2021 г. Святошинский районный суд г. Киева вызвал на допрос в качестве свидетеля и гражданина Грузии Мамуку Мамулашвили, которого грузинские снайперы называют одним из организаторов расстрелов на Майдане. Допрос Мамуки М. намечен на 22 декабря 2021 года”, – подытожил Горошинский.

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Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 годов в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По данным ГПУ, в январе – феврале 2014 года в Киеве погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести. 20 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что во время трагических событий на Майдане 18–20 февраля 2014 года Украина потеряла 107 своих лучших граждан.

Пятерых экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского и Александра Маринченко – обвиняют в расстреле 48 активистов на Майдане, еще 84 человека были признаны потерпевшими.

В ноябре 2017 года итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал документальный фильм-расследование, в котором несколько человек, говорящих на грузинском языке, утверждали, что в феврале 2014 года находились в Украине и состояли в команде снайперов, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

Генпрокурор Юрий Луценко 5 декабря 2017 года заявил, что обстоятельства событий на Майдане известны следствию. “Поэтому заявления о “снайперах Саакашвили” или другие бредовые идеи могут приходить в голову только после щедрых вливаний со стороны заинтересованных бывших чиновников, которые хотят избежать наказания”, – сказал Луценко.

13 февраля 2018 года российское агентство “РИА Новости” обнародовало показания “грузинского снайпера” Александра Ревазишвили, героя расследования Gli Occhi Della Guerra о “грузинском следе” в деле о расстрелах на Майдане. Он утверждал, что якобы Пашинский и Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей на Майдане в ходе событий Революции достоинства.

Парасюк заявил, что публикация в “РИА Новости” связана с желанием Москвы избежать ответственности за расстрел Небесной сотни. Он сказал, что не реагирует на подобные статьи, а Пашинский сообщил, что после выхода фильма написал заявление в прокуратуру.

Израильский канал ILand 25 апреля показал еще одну версию фильма о Майдане “Площадь разбитых надежд”, в котором также фигурировали “грузинские снайперы” Ревазишвили, Баджалидзе и Бежиташвили, сообщал 26 апреля 2018 года “Главком”.

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