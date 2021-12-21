Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой “Папиных дочек” Леоновым

Последняя серия ситкома “Папины дочки” вышла на экраны почти девять лет назад. Несмотря на это, многие телезрители до сих пор помнят Андрея Леонова как главу семейства Васнецовых. В свое время роль отца пятерых дочек принесла актеру известность и узнаваемость. Меж тем главный папа страны, как его называли любители сериала, давно стал многодетным отцом и в реальной жизни.

Андрей Леонов появился в 1959 году в семье всенародно любимого артиста Евгения Леонова. Съемочные площадки и закулисье стали практически вторым домом наследника актера. Неудивительно, что после окончания школы он решил пойти по стопам знаменито отца и поступил в

театральное училище им. Щукина. К тому же, свою первую роль Леонов-младший получил еще подростком, сыграв в фильме “Гонщики” вместе с родителем.

К счастью, артист успел поработать вместе с известным родителем далеко не один раз. Во время обучения в театральном Андрей Евгеньевич сыграл вместе с отцом в фильме “Обыкновенное чудо”, позже – в картине “Время и семья Конвей”. Кроме того, Леонов-младший служил в “Ленкоме” вместе с обоими родителями. Если карьера у артиста складывалась успешно, то в личной жизни все было не так гладко.

В первый раз Андрей Евгеньевич женился на уроженке Чили Марии Алехандре Куэвас. Она же стала матерью его первенца, названного в честь знаменитого дедушки. Несмотря на то, что в итоге семья распалась и мать увезла Женю в другую страну, он не потерял контакт с отцом и даже пошел по его стопам.

После развода с первой женой, Леонов-младший полностью посвятил себя работе, позабыв о личной жизни. Вторую спутницу, дочь композитора Игоря Якушенко, он встретил только спустя годы. Анастасия стала женой актера еще во время его съемок в “Папиных дочках”.

Второй брак звезды сериала оказался удачным. Супруга, которая моложе Андрея Евгеньевича на 13 лет, построила карьеру продюсера и родила супругу двоих детей. Анна появилась на свет в 2010 году, а Михаил – три года спустя.

В этом году Леонову исполнилось 62 года. Несмотря на то, что большинству телезрителей он запомнился как психотерапевт и папа пятерых дочек Сергей Васнецов, за свою карьеру актер успел примерить на себя почти 60 ролей в кино. Кроме того, он до сих пор продолжает радовать поклонников новыми работами. В следующем году на экраны выйдут сразу два фильма с участием артиста.