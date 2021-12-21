 

Объем транзитного грузопотока по Севморпути вырос на 59%

21.12.2021, 15:28, Разное
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В 2021 году большая часть судов на Севморпути проходила под иностранным флагом – 75 из 86. В основном перевозились сырьевые грузы в восточном направлении. В западном шли генеральные грузы, включая контейнеры.

Крупнейшим прошедшим по СМП судном стал сухогруз на 118 тысяч тонн. В 2020 году самым крупным был нефтяной танкер на 105 тысяч тонн.

Севморпуть стал популярен среди немецких судоходных компаний. В 2021 году их корабли совершили больше всего рейсов – 22. Компании из Норвегии и Швейцарии выполнили 18 рейсов, китайские – 14, голландские – шесть.

Так, в 2021 году норвежская компания Golden Ocean Management совместно со швейцарской SUEK AG выполнили 18 рейсов судами дедвейтом до 80 000 тонн, в том числе 10 из Мурманска и 1 из Канады в порты Китая с железорудным концентратом, сообщает Общественный совет Северного морского пути.

В свою очередь немецкая судоходная компания Oldendorff Carriers выполнила восемь рейсов судами дедвейтом до 121 000 тонн, 6 из которых в грузу (уголь, железорудный концентрат) в восточном направлении.

Общественный совет Севморпути создан в 2019 году по инициативе единого инфраструктурного оператора СМП – госкорпорации “Росатом”. Совет занимается подготовкой рекомендаций и формированием экспертных заключений по развитию Северного морского пути, взаимодействию “Росатома” с профильными руководителями федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти.

В состав совета входят специалисты российских и зарубежных организаций, которые заинтересованы в развитии арктического мореплавания. Сопредседателями совета являются генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев и глава совета директоров ПАО “Совкомфлот” Сергей Франк.



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