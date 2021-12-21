Годы её не пощадили – Личное мнение

Ольга Бузова, известная вялостью своего подбородка, оказалась на одном мероприятии с бывшим мужем.

Сразу к делу: опозорилась, что ожидаемо.



Фото: Соцсети

Начнём с того, что гОленька напялила фиолетовую накидку, очень похожую на ту, в которой была певичка из клипа, где снимался Тарасов.

Следите за руками фокусника: бывший якобы был случайно. Голенька якобы и не знала, что он придёт. Кофточку нужную, как у той, чьи губы всосал Тарасов, приготовила и надела.

Дождавшись, когда в зале появится бывший, Бузова задёргалась, принялась кривляться и натужно ржать, но вишенкой на торте её позора стала речь, адресованная к Тарасову.

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Да, вы всё правильно поняли: гОленька не придумала ничего лучше, как обратиться со сцены к бывшему мужу.

Пожалуй, процитирую:

Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. Вот он машет с галёрки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!»

Многие неумные женщины, которых когда-то бросил мужчина, частенько предаются одной простенькой фантазии: он кусает локти и хочет её вернуть.

Иногда — в подпитии или от нервического перенапряжения — женщины не сдерживаются и высказывают фантазию вслух.

Мечта эта, конечно, красочная: в ней — много дешёвой драмы. Однако с жизнью она имеет мало общего.

В реальности мужчина, который ушёл от женщины, редко когда хочет её вернуть. Уходят по причине. Причина со временем никуда не девается, а вот женщина стареет, теряет привлекательность и сексапил.

То есть, ситуация для бабы не меняется к лучшему, а только усугубляется.

Бузовой очень хочется верить в то, что, глядя на неё, бывший видит красавицу, икону стиля, самую популярную девушку страны и думает, какой же он дурак — просрал такую женщину!

На деле же Тарасов смотрит на кривляющуюся, постаревшую и отяжелевшую гОленьку и думает, насколько верным было его решение свалить к девушке помоложе.

Женщины, не позорьтесь. Одно дело Бузова: она Дом 2 прошла. Но вы будьте умнее: сохраняйте достоинство.

Договорились?

Что думаете, глядя на бывших?

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