 

Частое употребление сырокопченой колбасы может привести к раку желудка

21.12.2021, 15:26, Разное
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Популярный в РФ продукт признан смертельно опасным, поскольку он вызывает рак желудка. Речь идет о сырокопченой колбасе. По словам врача Марии Тихомировой, ее частое употребление приводит к развитию негативных последствий.
В сырокопченой колбасе содержится достаточно много примесей. Речь идет о сое, усилителях вкуса, консервантах, нитратах, жиров низкого качества. Не исключено, что в ней есть мясо, но его качество вызывает очень много вопросов.

Мария Тихомирова отметила, что сырокопченая колбаса обычно повышает уровень гистамина. В связи с этим ее не следует употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям. В составе продукта присутствует огромное количество нитрозодиметиламина. По информации портала iReactor, это вещество повышает риск развития онкологии желудка.



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