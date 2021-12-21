Частое употребление сырокопченой колбасы может привести к раку желудка

Популярный в РФ продукт признан смертельно опасным, поскольку он вызывает рак желудка. Речь идет о сырокопченой колбасе. По словам врача Марии Тихомировой, ее частое употребление приводит к развитию негативных последствий.

В сырокопченой колбасе содержится достаточно много примесей. Речь идет о сое, усилителях вкуса, консервантах, нитратах, жиров низкого качества. Не исключено, что в ней есть мясо, но его качество вызывает очень много вопросов.

Мария Тихомирова отметила, что сырокопченая колбаса обычно повышает уровень гистамина. В связи с этим ее не следует употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям. В составе продукта присутствует огромное количество нитрозодиметиламина. По информации портала iReactor, это вещество повышает риск развития онкологии желудка.