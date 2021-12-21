 

В отходах электроники обнаружили новые токсичные вещества

21.12.2021, 15:12, Новости дня
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Целый ряд ранее неизвестных синтетических антиоксидантов китайские ученые обнаружили во время исследования состава пыли, образующейся на производстве электронных устройств.

По словам специалистов, ранее также считалось, что детали для приборов электроники состоят из опасных для человека химических элементов и соединений. Однако в ходе последних исследований установлено, что все гораздо хуже.

В частности, речь идет о фенолах и серных соединениях, о наличии которых ранее не было известно. Их можно обнаружить в составе пластиков, каучуков и других используемых на производстве полимерных материалов, уточняют авторы исследования. Всего речь идет о 18 соединениях, существование которых ранее представители науки допускали лишь теоретически.



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