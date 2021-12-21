Китай заявил об успехах в создании космического самолета

Похоже, что процесс создания так называемого космического самолета, который получил рабочее название HTHL, выходит на финишную прямую. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление китайских специалистов, которые сообщили о прорыве в разработках.

Отметим, что идея создания космического самолета в случае ее воплощения совершит переворот в космической отрасли. Речь идет о возможности летать в космос без использования дорогостоящих, сложных и довольно-таки опасных ракет.

Подняться в космос можно будет так е просто, как взлететь на самолете с аэродрома, говорят эксперты. Аналогичные разработки ведутся в Америке. Там создают космический самолет Boeing X-37B, который должен взлетать горизонтально при помощи ракетных ускорителей.