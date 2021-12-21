Китай заявил об успехах в создании космического самолета
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Похоже, что процесс создания так называемого космического самолета, который получил рабочее название HTHL, выходит на финишную прямую. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление китайских специалистов, которые сообщили о прорыве в разработках.
Отметим, что идея создания космического самолета в случае ее воплощения совершит переворот в космической отрасли. Речь идет о возможности летать в космос без использования дорогостоящих, сложных и довольно-таки опасных ракет.
Подняться в космос можно будет так е просто, как взлететь на самолете с аэродрома, говорят эксперты. Аналогичные разработки ведутся в Америке. Там создают космический самолет Boeing X-37B, который должен взлетать горизонтально при помощи ракетных ускорителей.
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