 

РПЦ изгнала новгородскую монахиню, сделавшую 13 абортов по полису ОМС

21.12.2021, 15:11, Разное
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Русская православная церковь изгнала из Новгородского женского монастыря монахиню, которая только в течение 2020 года сделала 9 абортов. Всего же она провела 13 таких операций. Отец Григорий назвал причиной такого решения “недостойное поведение, порочащее честь и достоинство церкви”.

Руководство святыни о двойной жизни неудавшейся рабыни Божией узнало случайно. Во время службы монахиня Ирина начала драку с коллегой Еленой из-за денежного долга. Отец Феофан, разнимавший девушек, в пылу спора услышал ужасающие подробности пресловутого долга: Елена занимала деньги у Ирины на поездки до абортария, но исполнить взятые на себя обязательства не смогла, мотивировав это тем, что Ирина не станет поднимать шум из-за денег, которые в монастыре не имеют реальной ценности.

Ирина же, напротив, мирскими благами не брезговала, отчего и в деньгах нуждалась не в меньшей степени – в ближайшем алкомаркете хоть и делали скидку, но несущественную. 

По указанию отца Григория монахинь заперли в одиночных молитвенных комнатах, настояв молиться “день и ночь”, однако, чуть позже, наказание для Елены изменили на изгнание, в то время как Ирина продолжает просить прощение Господа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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