В Кропивницком из вертепа рядом с мэрией украли ягненка и корову

По его словам, фигуры из инсталляции украли в первый день работы ярмарки.

“Уже кому-то это надо было. Он же нa шaшлык не подходит! Это же дурнем надо быть полным. Хотя объявление пиши на тех ягнятах: “Зубами не грызть, потому что зубы выпадут”, – возмутился мэр.

Райкович обратился к полиции с просьбой усилить охрану инсталляции.

Общественное отметило, что это не первый случай повреждения вертепа в Кропивницком. Два года назад на площади перед мэрией уже воровали фигуры.

Новогодняя ярмарка в Кропивницком начала работу 17 декабря, сообщил сайт горсовета.

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