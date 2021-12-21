 

В Кропивницком из вертепа рядом с мэрией украли ягненка и корову

21.12.2021, 15:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, фигуры из инсталляции украли в первый день работы ярмарки.

“Уже кому-то это надо было. Он же нa шaшлык не подходит! Это же дурнем надо быть полным. Хотя объявление пиши на тех ягнятах: “Зубами не грызть, потому что зубы выпадут”, – возмутился мэр.

Райкович обратился к полиции с просьбой усилить охрану инсталляции.

Общественное отметило, что это не первый случай повреждения вертепа в Кропивницком. Два года назад на площади перед мэрией уже воровали фигуры.  

Новогодняя ярмарка в Кропивницком начала работу  17 декабря, сообщил сайт горсовета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»

15.12 / Фурса: Не надо сравнивать протест против локдауна с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и ценности. А не за двухнедельный заработок

09.12 / В Ярославле построен детский сад на 220 мест

04.11 / Решетилова: Отсутствие Гандзюк нельзя заполнить, как бы мы ни пытались. Катю у нас забрали. И чем дальше, тем больше это чувствуется

13.02 / Во Франции тем, кто выздоровел от COVID-19, рекомендуют получать лишь одну дозу вакцины

22.02 / На тестах заметили новый пикап Chevrolet Silverado

21.06 / Челябинец избил ремнем куривших кальян под его окнами девушек

02.07 / “Это равно двум неделям на обезболивающих”. Ребрик заявила, что во время падения травмировала ногу

11.11 / Военная помощь Украине и поддержка в борьбе с коррупцией. Аслунд рассказал, какой может быть внешняя политика Байдена

12.08 / Казахстан объявил о восстановлении авиасообщения с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика