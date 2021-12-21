В Кропивницком из вертепа рядом с мэрией украли ягненка и корову
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По его словам, фигуры из инсталляции украли в первый день работы ярмарки.
“Уже кому-то это надо было. Он же нa шaшлык не подходит! Это же дурнем надо быть полным. Хотя объявление пиши на тех ягнятах: “Зубами не грызть, потому что зубы выпадут”, – возмутился мэр.
Райкович обратился к полиции с просьбой усилить охрану инсталляции.
Общественное отметило, что это не первый случай повреждения вертепа в Кропивницком. Два года назад на площади перед мэрией уже воровали фигуры.
Новогодняя ярмарка в Кропивницком начала работу 17 декабря, сообщил сайт горсовета.
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