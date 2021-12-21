“Не могу на это смотреть спокойно”. Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек

По словам Репяховой, ее мужу долгое время внушали чувство вины. При этом жена артиста не стала называть имени человека, который мог бы это сделать, но заявила, что ее супруга обвиняли в том числе и в смерти его сына от предыдущих отношений.

“Виктор очень мнительный, и другой человек это очень хорошо знает и давит на него”, – написала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена артиста добавила, что Павлик готов обратиться к психологу, чтобы избавиться от этого чувства вины.

“Виктор слишком добрый, и другой человек этим пользуется. А я не могу на это смотреть спокойно. Но мы справимся. Муж пообещал, что в нашей жизни больше не будет зла”, – заявила Репяхова.

В новой публикации она сообщила, что даже если они разведутся однажды, то она не будет говорить о Павлике плохое.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

18 декабря 2021 года Репяхова заявила, что он муж ее “очень обидел”. “Я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна”, – написала она.

Спустя время жена артиста сообщила, что их “семья переживает тяжелый период”, а решение этих проблем зависит от Павлика.

Причин случившегося Репяхова называть тогда не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста “тварью”. После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой.

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