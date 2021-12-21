 

Зеленский: Украина нужна Европе, а не наоборот

21.12.2021, 15:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Нужно избавиться от комплекса страны третьего мира. У нас богатая история – тысячелетняя история нашей государственности.  У нас были механизмы демократии и народовластия намного раньше, чем у многих европейских стран. У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина, прежде всего, рассчитывает только на свои силы.

По мнению президента, страна должна стать региональным лидером.

“Не шестая слева третий ряд, а драйвер и лидер процессов”, – резюмировал Зеленский.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

12.11 / Cначала прививка, потом секс – австрийский бордель завлекает клиентов вакцинацией с бонусными услугами

01.10 / Саакашвили задержан в Грузии, “Газпром” прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины. Главное за день

26.04 / Земана осудили за сомнения в причастности РФ к взрывам во Врбетице

09.09 / Le Figaro – если Франция не откроет посольство в Кабуле, туда придут Иран, РФ и Китай

09.06 / Ермак: Встреча Байдена и Путина очень важна. Весь мир будет наблюдать за ней

12.12 / Названы самые частые осложнения после COVID-19

01.09 / Эксперты рассказали о происхождении негативных навязчивых мыслей

29.08 / Психолог объяснил, почему мужчины чаще женщин сбегают из ЗАГСа

15.07 / Синоптик разъяснил природу «пылевого дьявола» в Мытищах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика