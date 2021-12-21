Названы самые популярные у туристов регионы России

Внутренний турпоток в РФ вырос в 2021 году на 30% по сравнению с 2020 годом: наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Карелия, Татарстан и другие.

По ее словам, турпоток в некоторые регионы в 2021 г. превысил допандемийные показатели на 5-20%. Например, прирост турпотока в Крым составил более 28% по сравнению с 2019 годом.

«По нашим данным, Краснодарский край почти приблизился к показателям 2019 г., разница менее 1%, около 17 млн туристов посетили этот регион- прим. ВЗГЛЯД). В Крыму превышены потоки 2019 года, это подтверждается всеми туроператорами, это подтверждается коллективными средствами размещения в самом Крыму: больше 28% превышение по сравнению с 2019 года», – приводит ТАСС слова Ломидзе.

Наиболее популярными среди организованных туристов в 2021 г. стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская и Тюменская области, Карелия, Татарстан и Тверская область. При этом уровень популярности регионов зависел от вводимых в них ограничений, их продвижения и стоимости, отметила Ломидзе. Среди тенденций 2021 года она назвала рост доли туристов, которые повторно посещали один и тот же регион, увеличение популярности премиального отдыха и рост до 23% доли организованного туризма.

Ранее сообщалось, что крымский отель Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии World Travel Awards.