 

Лавров: дальнейшее продвижение НАТО к границам РФ – «красная линия»

21.12.2021, 14:57, Новости дня
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Глава МИД РФ заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам РФ будет рассматриваться Москвой как пересечение «красной линии».

«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», – цитирует его РИА «Новости».

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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