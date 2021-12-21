 

Пожарные локализовали возгорание в «Ленте» в Томске

21.12.2021, 14:50, Новости дня
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Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в томском гипермаркете «Лента», сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 14.49 мск – локализация на площади 3, 5 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Между тем источник агентства в экстренных службах сообщил, что порядка трети здания торгового центра обрушилась.

Напомним, в Томске загорелось здание гипермаркета «Лента», пожар увеличился до 5 тыс. квадратных метров. Сообщалось об обрушении кровли на площади 3,5 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания успели эвакуировать 200 человек.

Источник, близкий к ритейлеру, сообщал, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог пиротехники.



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