 

Цена газа в Европе впервые превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров

21.12.2021, 14:50, Новости дня
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2004 долларов за 1 тыс. кубометров, или 171,52 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), информирует ТАСС.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов, цены в течение дня колебались и к 14.53 мск впервые превысили отметку в 2000 долларов. Показатель достиг 2004 долларов, что на 16,7% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара), передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%.



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