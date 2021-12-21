«Кошачий глаз» смотрится немного дерзко: пять стилей макияжа глаз, идеально сочетаемых с красной помадой

Красная помада просто идеально подходит для посещения торжества или же праздничного мероприятия. Такой оттенок сделает образ более очаровательным и сексапильным. Макияж с красной помадой поможет добавить вам шарма. Вот несколько стилей макияжа глаз, которые просто идеально сочетаются с таким ярким и эффектным цветом помады.

Сделать дымчатый макияж глаз

Очень красивым, стильным и эффектным получается дымчатый макияж глаз. Такой мейкап поможет сделать образ более ярким и впечатляющим. Затем использовать тушь для ресниц, чтобы они выглядели более густыми и завитыми.

Затем нанести на веки тени мягкого светло-коричневого и персикового оттенка. Гарантированно внешний вид будет выглядеть просто сногсшибательно. В завершение нанести на губы красивую яркую красную помаду. Самое главное – правильно подобрать оттенок.

Создать влажный макияж для получения более нейтрального результата

Помада приглушенного красного цвета просто идеально смотрится вместе с несложной техникой влажного макияжа. Отлично будет выглядеть глянцевая помада.

Можно использовать нейтральный и простой мейк глаз. Также нужно просто сделать брови более широкими, придав им красивую форму при помощи карандаша, помадки или теней.

Затем нанести на ресницы немного туши, чтобы сделать их визуально гуще и чтобы глаза выглядели более привлекательно.

Обвести глаза черной подводкой

Чтобы выглядеть красиво, дерзко и ярко, стоит сочетать красную помаду с черной подводкой для глаз. Линию нужно провести так, чтобы визуально получился эффект “кошачьих глаз”.

После этого нанести золотистые тени на веки, чтобы создать красивое и эффектное впечатление. Для получения максимального результата нужно приклеить накладные ресницы.

Использовать тени коричневых и золотистых тонов

Правильно сочетать красную помаду с макияжем глаз достаточно сложно. Однако если знать основные уловки, то можно выглядеть просто потрясающе. Важно подобрать идеальный оттенок помады под ваш тон кожи.

Стоит использовать коричневые тени для век и добавить к ним немного золотистых оттенков, чтобы выглядеть просто фантастически. Это также поможет сделать глаза визуально больше.

После этого нужно нанести подводку и приклеить накладные ресницы. Красивые коричневые и золотистые тона помогут несколько уравновесить цвет красной помады, которую вы наносите.

Сочетание с тенями персикового цвета

Чтобы сделать свою внешность привлекательной и яркой, стоит сочетать красную помаду с персиковыми тенями. Такой макияж поможет придать уверенность в себе.

Изначально нужно нанести на веки тени персикового цвета. Затем добавить подводку, чтобы получился макияж “кошачий глаз”. Наконец, использовать тушь для добавления сбалансированного эффекта. Стоит сделать так, чтобы реснички визуально казались красиво завитыми. Для этого можно использовать специальные щипцы.

Эти пять вариантов макияжа можно красиво сочетать с красной помадой. Не стоит забывать нанести бальзам для губ, чтобы увлажнить кожу, прежде чем приступать к нанесению помады.