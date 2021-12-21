Вертикальные, диагональные линии и игривые мотивы: советы по выбору визуально стройнящей одежды для полных дам

Женщины, у которых большие размеры, возможно, часто чувствуют себя достаточно неуверенно, когда выбирают для себя одежду с принтом. Сомнения возникают по причине того, что они совсем не уверены в том, что наряд подходит по фигуре. Однако на самом деле вес не имеет никакого значения.

Вот несколько советов относительно того, как сделать правильный выбор и приобрести одежду, которая будет максимально хорошо вам подходить с учетом подбора принтов.

Любой узор, если он не слишком большой и не очень маленький

Можно выбрать для себя одежду с достаточно игривыми цветами и мотивами. Например, отличным вариантом станут цветы, абстрактные мотивы, леопард, горошек и многое другое. Красиво будут смотреться красивые блузы или платья с запахом с узором в цветочек. Это поможет подчеркнуть линию талии, выделить грудь и отвлечь внимание от проблемных частей тела.

Однако при этом нужно избегать чрезмерно маленьких или больших мотивов. Стоит выбирать наряд с принтом среднего размера. Сочетание различных стильных и оригинальных аксессуаров может стать достаточно интересной уловкой, чтобы отвлечь внимание от больших форм. Именно поэтому стоит выбирать длинные серьги, а также цепочки с подвесами.

Не следует отказываться от одежды с полосатыми мотивами. Благодаря этому трюку можно сделать фигуру визуально стройнее.

Горизонтальные линии

Многие девушки с пышными формами считают, что горизонтальные линии на одежде им совсем не подходят. Существует стереотип относительно того, что такой узор только лишь визуально увеличивает фигуру. Хотя на самом деле нет ничего плохого в использовании этого линейного мотива.

Чтобы казаться стройнее, стоит выбирать одежду с узкими полосками. Самое главное, чтобы полосок было достаточно много. Это позволит выглядеть более стройной и высокой.

Диагональные линии

Одежда с диагональными полосками просто идеально подходят для полных женщин. Отличным вариантом станет рубашка с рисунком в виде диагональных линий, так как это поможет сделать образ просто фантастическим и ярким.

Самое главное, при выборе такого принта стоит учитывать то, что узор не должен быть слишком большим и широким.

Вертикальные линии

Практически каждый знает о том, что вертикальные полосы помогут сделать фигуру визуально более стройной.

Если у девушек пышные формы и хочется носить одежду с таким принтом, то нужно выбирать не слишком широкую вертикальную линию. Также желательно, чтобы наряд был свободным и струящимся.