В Англии найдены останки мамонтов возрастом 220 тыс. лет

Останки пяти особей моментов, погибших в результате последнего ледникового периода, обнаружили во время раскопок в Англии. По предварительным оценкам, животные жили примерно 220 тысяч лет назад.

Мамонты разных размеров, отмечают специалисты. Пока не совсем понятно, является ли причиной разный возраст животных или же они принадлежали к разным подвидам.

Самый маленький мамонт был сопоставим с размерами лося. На его фоне самый большой выглядел как настоящий гигант. Очевидно, дальнейшее изучение останков даст ответ на вопрос, каких размеров мамонты обитали на Земле более 200 тыс. лет назад, были ли они все одинаковыми или разными. Также ученые рассчитывают получить новую информацию о причинах вымирания мамонтов.