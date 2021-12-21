Дорн: Мне трудно в этом признаваться, но у меня есть фобия большого скопления людей

“Мне трудно в этом признаваться сейчас, но у меня есть фобия большого скопления людей. И внимания людей ко мне”, – заявил артист.

Он отметил, что не имеет в виду концерты.

“Я говорю о каких-то закулисных историях. Когда я встречаюсь с большим количеством внимания в мою сторону, если я не исполняю роль артиста в этот момент, то мне становится не по себе. Я всегда бегу… Хотя мне очень нравится, потому что я познаю само событие. Мне нравится, потому что я впитываю культуру, мне интересны какие-то решения: будь то свет, звук, что-то еще. Но в то же время я испытываю определенное давление от внимания, взглядов, вопросов. Слишком много всего контекстуального и нарративного случилось со мной в этой жизни, что теперь мне не дает комфортно себя чувствовать. Это моя фобия”, – заявил он.

Певец сказал, что не боится смерти – хотя раньше ему сложно было принять мысль о ней, но теперь понимает, “что она произойдет – и все”.

“Плюс есть еще одна фобия: собственной бесполезности. Мне очень сложно проводить время без пользы. Мне страшно с самого детства, потому что мама меня каждый раз тыкала носом в неправильное проведение свободного времени. “У тебя времени мало. Умрем все рано или поздно. Так что ты должен быть полезным. Займись чем-то полезным”, – поделился музыкант.

Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы. Полный текст интервью Дорна Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube





Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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