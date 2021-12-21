 

Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко

21.12.2021, 14:16, Новости дня
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По словам 26-летней супруги Зинченко, на тот момент они с мужем находились на отдыхе в США, а не в Великобритании, где проживают. 

“У Александра был очень сложный сезон. У нас не было возможности поехать куда-то в отпуск. Если бы мы поехали условно в Эмираты, я могла родить в любой момент, и мы решили, что поедем в США. Там было и море, и климат”, – рассказала Влада Седан.

Она призналась, что после родов получила от мужа в подарок бриллиантовое колье, но пока что ни разу его не надевала.

На вопрос ведущей передачи Кати Осадчей, кто им с мужем помогает ухаживать за ребенком в Великобритании, Влада Седан отметила, что у них есть няня. 

“Она из Эстонии, но хорошо знает английский язык, у не стаж работы в Лондоне в разных британских семьях 12 лет. Мы ею очень довольны”, – призналась она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года.

В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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