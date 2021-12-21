В РФ полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард»

В РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил на итоговой коллегии Минобороны министр обороны Сергей Шойгу.

«В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», – передает РИА «Новости» слова министра. Он добавил, что «еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

По словам Шойгу, первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России.

«В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – сказал Шойгу.

«Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полёта «Альтиус-РУ», начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост», – добавил министр обороны.

По словам Шойгу, число носителей высокоточного оружия большой дальности в войсках РФ к 2026 году вырастет на 30%.

«К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза», – сказал министр обороны России. Он отметил, что в результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения.

Напомним, в августе командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко сообщил, что первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года.