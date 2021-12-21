В Кремле выразили надежду на контакты Путина и Шольца по ситуации с высылкой дипломатов

Кремль надеется, что у президента РФ Владимира Путина состоятся контакты с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил в ответ на вопрос, планирует ли российский президент обсудить эту ситуацию с коллегой из ФРГ, что «мы надеемся, что эти контакты осуществятся», передает ТАСС.

Кремль надеется на преемственность в отношениях РФ и Германии – Песков

«Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к РФ и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы», – подчеркнул он в ответ на вопрос, нет ли у Москвы обеспокоенности, что из-за смены канцлера ФРГ в отношениях двух стран может возникнуть напряженность.

Ранее РФ объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.