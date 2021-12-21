Для справившего нужду на портрет ветерана блогера потребовали реальный срок

Гособвинение затребовало для справившего нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной блогера и студента РГГУ Матвея Юферова реальный срок заключения, сообщили в московской прокуратуре.

«Государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также прокуратура требует лишить студента права заниматься деятельностью, связанной «с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет на пять лет.

Ранее подозреваемому предъявили обвинение по делу об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. Молодой человек арестован до 25 января.

Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)».

Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.