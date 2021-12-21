Чтобы сиять ярче елки: несколько идей эффектного новогоднего макияжа

Чтобы на вечеринке сиять ярче, чем новогодняя елка, и выделиться, обязательно нужно правильно подобрать макияж на праздник. Для этой зимы следует выбрать что-то достаточно необычное и смелое, чтобы выглядеть красиво и невероятно.

Визажисты предвосхитили тенденцию к торжественному и гламурному макияжу. Отлично смотрятся выразительные тени, экстравагантный блеск, а также смелый и нестандартный цвет помады. Вот некоторые интересные идеи и модные тренды зимы.

Украшение камнями

Такой декор на лице становится основной тенденцией Рождества и Нового года, и на это есть достаточно веская причина. На праздничную вечеринку можно сделать макияж с камешками и стразами в виде украшений. Это не только красиво, но и суперсовременно.

Наборы для такого декора есть в каждом косметическом магазине, и в них уже присутствует специальный клей, который не будет раздражать кожу и оставлять на ней следов. Можно создать тонкую линию из камешков на верхнем веке или же над бровями.

Кроме того, можно создать декор из блесток или камней на скулах. Важно сочетать такой макияж с правильно подобранным нарядом. Однако при этом важно выбирать что-то менее блестящее, чем украшения на лице.

Землистые тона

Не стоит полностью отказываться от естественных оттенков. Если землистый оттенок правильно подобран и нанесен, то такой макияж будет оставаться актуальным на протяжении длительного времени.

Коричневые и бежевые тона отлично смотрятся на брюнетках. Также дополнить такой мейк можно при помощи очень светлых румян и помады нюдового цвета. Для блондинок идеально подойдут бледно-зеленые или синие оттенки, светлые румяна и помада.

Если у вас есть родинки или веснушки, то не стоит пытаться их замаскировать. Они помогут добавить макияжу определенное очарование. Не стоит наносить слишком много тонального крема. Лицо должно выглядеть максимально естественно и свежо.

Красивая подводка для глаз

Это всегда выглядит очень красиво и современно. Красиво нанесенная подводка для глаз является интересным и современным выбором для Рождества и Нового года. Стоит выбирать водостойкий вариант. Если нет большого опыта работы с выбранным продуктом, то стоит немного потренироваться его наносить.

Очень важно постараться сделать красивую и безупречную линию подводки на верхнем веке. Если цвет глаз темный, то стоит остановить свой выбор на черной подводке. Если цвет глаз светлый и не хочется получить слишком драматический эффект, то стоит выбрать косметическое средство темно-серого или коричневого оттенка.

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Завершить макияж нужно нанесением большого количество туши и теней нейтральных оттенков.

Металлические тени

Для праздничной вечеринки при создании макияжа стоит добавить немного металлического блеска. Желательно выбирать достаточно плотные тени, которые легко наносятся при помощи специального аппликатора или же просто пальца. Необязательно их наносить в несколько слоев. Достаточно будет одного, но только при условии того, что они подходящего оттенка.

Для более выразительного взгляда можно нанести тонкую линию теней на нижнее веко. Оттенок теней обязательно должен сочетаться с цветом глаз. Если глаза зеленые или голубые, то стоит выбрать металлический оттенок, который должен быть максимально близким по тону.

Для темных карих глаз отлично подходят бронзовые, фиолетовые и даже оранжевые оттенки. Серебристые и золотистые тона относительно нейтральны и подходят абсолютно ко всему. Однако стоит соблюдать важные правила. То есть если глаза сильно подчеркнуты, то помада должна быть максимально нейтральной.

Помада ягодных тонов

Отлично смотрится это косметическое средство малинового, клубничного или сливового оттенка. Это хорошая альтернатива классическим красным и винным тонам.

Этой зимой в тренде матовые помады сочных фруктовых цветов, например клубничный, насыщенный малиновый или эффектный сливовый. Матовые формулы более стойкие, поэтому на праздничной вечеринке не придется слишком часто поправлять макияж.

Не нужно подводить контур губ карандашом, так как это выглядит уже немного устаревшим и безвкусным.