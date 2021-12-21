Как откоректировать фигуру с помощью модного клетчатого принта: советы для женщин за 45

Мода на клетку не проходит вот уже несколько сезонов кряду. Существует необычайное разнообразие клетчатых орнаментов, а также их классификация по размеру. Клетчатая одежда позволяет модницам скорректировать недостатки фигуры и увеличить недостающие пропорции. Женщинам в возрасте не стоит игнорировать изделия с этим принтом, ведь они позволяют выглядеть более стильно, элегантно и респектабельно.

Клетка в базовых и офисных комплектах

Однотонный брючный костюм или темно-серое платье-футляр сами по себе выглядят довольно скучно. Вот почему формальные образы зачастую приходится “разбавлять” аксессуарами, яркой обувью и идеально накрахмаленными белыми рубашками. Но клетчатый принт снимает все вопросы по дополнениям.

Выбирайте глубокий нейтральный цвет клетки, и вы получите большую разницу. Ваше платье или жакет по-прежнему не будут бросаться в глаза, но приобретут желаемую изюминку. Идеальным выбором для офиса станет мелкая двухцветная клетка виши, “гусиная лапка” или “оконная решетка” с минимальной контрастностью.

Для создания базового гардероба выбирайте клетчатую одежду нейтральных оттенков: коричневого, серого, темно-синего. К клетчатой юбке или рубашке следует выбирать однотонное дополнение, цвет которого будет дублировать один из оттенков клетчатого орнамента. В противном случае формальный образ получится слишком пестрым и сложным.

Советы по подбору цветовых сочетаний

По такому же принципу следует подбирать аксессуары и обувь. Например, если вы выбрали черно-зеленое клетчатое платье, оно займет центральное место в вашем образе. Не нужно никаких дополнительных украшений. Закончите образ черными сапогами до колена и изящной сумочкой. Ну а если вы подобрали для работы бежево-коричневый клетчатый костюм, смело дополняйте его нюдовыми лодочками или ботильонами.

Помните о том, что чем выше цветовой контраст клетки, чем крупнее ее ячейки, тем более неформальным является костюм. Пиджак или платье с высокой контрастностью можно надевать на торжественное мероприятие или для случайного выхода. Такой сложный и “хаотичный” орнамент, как тартан, сделает ваше строгое платье более праздничным в сравнении с клеткой виши или узорами “оконная рама” и “гусиная лапка”.

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Как с помощью клетки скорректировать полную фигуру?

Перед женщинами за 45 остро стоит вопрос коррекции фигуры с помощью одежды. Многие дамы с пышными формами предпочитают избегать принтов, и совершенно напрасно. Мелкая клетка (с размером ячейки от 5 до 20 мм) выгодно скрывает недостатки. Как и в случае с узором “вертикальная полоска”, этот орнамент вытягивает фигуру.

Неплохим решением проблемы становятся клетчатые платья сложного кроя с вертикальными однотонными вставками по бокам, которые скрывают излишний объем.

Для универсальных образов

Средняя клетка (размер ячейки от 10 до 30 мм) считается универсальной. Если вы хотите одеться более формально, выбирайте наименьшую цветовую контрастность, более тонкие полосы или узор “оконная рама”. А вот более контрастная и широкая клетка виши придаст вашему внешнему облику больше эффектности и неформального лоска.

Для коррекции худощавой фигуры

Некоторые женщины комплексуют из-за недостаточно объемных бедер, узких, покатых плеч или плоской груди. Привести худощавую фигуру к балансу поможет одежда с крупной клеткой (размер ячейки 30-70 мм).

Клетчатая юбка или брюки создадут дополнительный объем в бедрах, а клетчатый жакет расширит объем в плечах. Но если вы не хотите, чтобы клетчатый узор деформировал вашу фигуру, тогда избегайте ношения клетчатых брюк скинни и чрезмерного облегания.