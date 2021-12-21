Москвичи собрали более тонны цитрусовых в ходе акции “Подвешенный мандарин”

Акция началась 1 декабря. Сейчас собрало уже более тонны мандаринов, сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

“Каждый желающий на наших ярмарках может приобрести мандарины, положить их в корзину, а мы отвезем их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их тем людям, которые не могут позволить себе мандарины”, – приводит слова главы департамента Агентство городских новостей “Москва”.

Менеджер по работе с благотворителями Фонда помощи хосписам “Вера” Ольга Эбич поблагодарила власти столицы за акцию “Подвешенный мандарин”. Она отметила, что собранные фрукты пойдут для подопечных фонда.

Эбич выразила надежду на продолжение акции. “Хочется подарить им атмосферу праздника, так как для кого-то из них этот Новый год может стать последним”, – сказала она.

Напомним, что в столице продолжается фестиваль “Путешествие в Рождество”. В рамках фестиваля работает новогодняя почта, с помощью которой маленькие москвичи могут написать письмо Деду Морозу.

В будние дни новогодняя почта будет работать с 15 до 19 часов. В праздники и на выходных – с 12 до 19 часов. Две площадки расположены в центре Москвы, 18 – в других округах.