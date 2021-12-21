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В Рыбинске строят шестиметрового Деда Мороза

21.12.2021, 14:03, Новости
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Снежную фигуру сооружают на площади имени Дерунова. Сейчас работа только в самом начале. Сотрудники МУП «ДЭС» изготовили специальные деревянные короба — основание для будущего Деда Мороза.

— Для будущей снежной фигуры мы подготовили четыре короба разного размера. Каждый короб набиваем снегом и трамбуем. Снег собираем прямо с площади, благо его предостаточно. Затем заготовка будет проливаться водой для прочности, — рассказал Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

В таком виде, скрепленном деревянными коробами, заготовка простоит два-три дня, чтобы окрепнуть. После этого главный строитель всех снежных фигур в Рыбинске — Евгений Тарасов, приступит к непосредственному оформлению Деда Мороза.

— На вырезание фигуры из снежного монолита потребуется около недели. Затем останется раскрасить — одеть Деда Мороза. Выбирали между тремя цветами, решили, что тулуп и шапка на дедушке будут красными, — говорит художник-оформитель Евгений Тарасов.

Завершить строительство шестиметрового Деда Мороза в Рыбинске планируют на следующей неделе.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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