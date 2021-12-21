 

Мнение: Преодоление

21.12.2021, 13:52, Разное
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“Нашел на просторах – один из заголовков прессы, признанных лучшими в 2018 году:

“Боявшийся воды студент преодолел страх и утонул”.

Это просто какая-то метафора жизни, дорогие друзья. Роман в одной строчке! Снимаю шапку, опускаю голову” – писал я ровно в этот день в 2018 году.

Сейчас, думается, заголовок должен звучать посовременнее. Например, так:

“Боявшийся вакцинации студент преодолел страх – и умер от последствий вакцинации”.

Или:

“Боявшийся путинской охранки студент пошел на митинг – и загремел в тюрьму на 3 года”.

Или еще: “Боявшийся девушек студент преодолел страх – и заболел СПИДом”.

Много чего можно придумать…

Источник: Размышления вольного социолога



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