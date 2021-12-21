Мнение: Как в США скрывают проблемы доллара

Давно живущий в Америке читатель подробно рассказал, как местные власти хитрят с официальной инфляцией, существенно занижая её. Добавлю от себя, что на самом деле всё ещё хуже. В письме перечислена только часть грязных трюков — многие фокусы американских статистиков остались за кадром.

Мы можем только догадываться, какая в США инфляция на самом деле. Или, как вариант, мы можем посмотреть на еду, например, ибо на длинном периоде стоимость еды привязана к общей инфляции довольно жёстко. Итак, публикую письмо.

— НАЧАЛО ПИСЬМА —

Когда говорят про инфляцию в западных странах, почти всегда делают ошибку, сравнивая российский показатель инфляции с западным. На Западе даже называют этот показатель не инфляцией, а иначе, у них это «базовая инфляция» или «индекс потребительских цен».

На Западе никогда не показывают настоящую инфляцию, и даже не считают её. У них есть некий индекс потребительских цен. Лукавость в том, что из индекса намеренно исключают цены на многие товары и услуги. «Те, что подвержены сильным колебаниям», согласно определению. Например, в их индекс не включают цены на еду. Не включают цены на топливо — на бензин, на отопление и так далее:

https://www.investopedia.com/terms/c/coreinflation.asp

— Базовая инфляция — это изменение стоимости товаров и услуг, исключая цены в продовольственном и энергетическом секторах.

— Цены на продовольствие и энергоносители не берутся в расчёт, поскольку они могут сильно колебаться.

Не включают в расчёты и многие другие затраты, например, стоимость страхования жизни и недвижимости (что на Западе покупают очень многие):

https://webapps.dol.gov/dolfaq/go-dol-faq.asp?faqid=94&topicid=6&subtopicid=116

Индекс потребительских цен не включает инвестиционные статьи, такие как акции, облигации, недвижимость и страхование жизни. (Эти статьи относятся к сбережениям, а не к повседневным расходам на потребление.)

Индекс потребительских цен не включает также основные налоги (федеральный и социальный), хотя они тоже растут. Вот ещё ссылка:

https://www.economicshelp.org/blog/2587/inflation/difference-between-cpi-and-core-cpi/

Большой проблемой является разница между индексом потребительских цен и базовым индексом потребительским цен.

Индекс потребительских цен — это показатель стоимости жизни для типичного человека.

Базовый индекс потребительских цен – это индекс потребительских цен без учёта цен на энергоносители и на продукты питания.

Цены на энергоносители и продовольствие убраны, поскольку они сильно скачут.

Логика в западных подсчетах имеется, но при сравнении цен надо иметь ввиду, что они считают по-другому. Я не изучал вопрос досконально, но я полагаю, что они так же не включают в базовую инфляцию вот что:

— налог на собственников недвижимости;

— стоимость аренды домов и квартир;

— стоимость медицинской страховки.

А ведь в дополнение к продуктам питания, бензину и плате за коммунальные услуги все эти категории и составляют 90% затрат обычного человека. Обычного человека, который редко покупает одежду, ещё реже ездит путешествовать. Который тратит большую часть заработка на еду, тепло, бензин и жильё. Всё это не включено в «базовую инфляцию».

Вот ссылочка в подтверждение:

https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2021/09/09/housing-prices-and-inflation/

Из-за того, как расходы на жилье учитываются в индексе потребительских цен, увеличение стоимости собственного жилья и аренды ещё не внесло большого вклада в общую инфляцию.

То есть методика расчета инфляции такова, что арендная плата и налоги на недвижимость выросли в полтора раза, а на индекс потребительских цен это никак не повлияло.

Я лично наблюдал год за годом, как росла стоимость медицинской страховки. На протяжении 10 лет она ежегодно увеличивалась на 17-20%. За те же 10 лет налоги на недвижимость выросли вдвое, с 6 до 12 тысяч долларов в год. Еда стала дороже в три раза. Бензин подорожал вдвое.

И это не мелочи, это огромная часть бюджета, если не весь бюджет.

А официальная долларовая инфляция в те же годы составляла 1-2% в год. Как они там её считают, одному Богу известно. Может быть, у них там стоимость ламповых телевизоров падает.

Плата за проезд в метро и в электричках выросла в два-три раза. Проезд по мостам – в два-три раза. Ну какие тут могут быть 2%?

Цифры по инфляции — огромная ложь ради привлечения внешних денег. Чтобы и русские, и арабы покупали доллары и хранили в них сбережения, сравнивая якобы 2% инфляции в долларах и реальные 5% инфляции в своей валюте.

Методика подсчёта инфляции должна быть простой, понятной и прозрачной. Взять типичного Джо или лучше 100 таких типичных Джо с разных концов страны. Расписать его типичные затраты. И подсчитать всё по месяцам и годам. Вот как в России сделали — «индекс борща» или «потребительская корзина», и я вроде даже всё знаю, что в этой корзине лежит. Но нет же. В США всё наукообразно, непонятно и запутано.

Ещё один забавный эпизод. Недвижимость в США растет в цене. Налоги удвоились. Дома всё менее и менее доступны. Однако при расчёте инфляции они решили считать не то, что люди реально платят, а некий «эквивалент аренды» — то есть что было бы, если бы ты сдал свой дом в аренду, без мебели и так далее.

Это нелепо. Во-первых, не все смогут сдать большой дом, не так уж много желающих выкладывать за аренду конские суммы.

Во-вторых, после прихода коронавируса Трамп разрешил вообще не платить аренду за жильё. «Помощь населению» за счет той несчастливой части населения, которая сдает жильё. И уже два года народ не платит.

Так вот, стоимость аренды жилья из-за этого упала, занизив тем самым индекс инфляции. Смотри картинку отсюда (по ссылке много графиков и английского текста):

https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2021/09/09/housing-prices-and-inflation/

Это ударило по моей знакомой, она как раз сдала полдома какой-то негритянке. Та уже почти два года не платит за аренду, но прожигает электричество, газ и так далее. И даже собирается подать на мою знакомую в суд, пока что неясно по какому поводу. А выгнать её нельзя.

Правительство «помогло» тем, кто арендует за счет тех, кто сдаёт жильё. И если большие корпорации могут возместить убытки за счёт правительства, то частники типа моей знакомой платят за щедрость властей из собственного кармана.

Выгнать при этом негритянку нельзя. Если попытаться решить проблему силовым путём, то тебя же потом и засудят, кроме того, негритянка позовёт на помощь своих загорелых хоумис. Ни моя знакомая, ни её муж ничего поделать не смогли, навряд ли и смогут.

Ещё есть закон, что нельзя выселять зимой: его приняли, чтобы помочь неграм. Поэтому негры взяли за обыкновение заселяться осенью и полгода не платить, так как выселить их нельзя.

Можно попытаться вообще не сдавать жильё неграм, но это уже харассмент и дискриминация. Хотя, конечно, отбиться от обвинений в дискриминации в её случае было бы легче.

— КОНЕЦ ПИСЬМА —