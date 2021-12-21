Что вы знаете о киберспорте?

21.12.2021, 13:56, Детали

Теги: Интернет, Спорт, Технологии

Если вы никогда не сталкивались с киберспортом и даже не знаете, что это такое, но хотите узнать, в каком виде спорта соревнуются киберспортсмены, тогда вам стоит заглянуть на вот этот источник . Ну а мы расскажем о том, что это такое и какое отношение это имеет непосредственно к спорту.

Во-первых, киберспорт – это действительно спорт. С этим можно спорить, с этим можно не соглашаться, однако факт остается фактом: признание киберспорта спортом сделала самое ответственное в этом вопросе ведомство – Министерство спорта России. Это означает, что киберспорт теперь находится рядом с фигурным катанием и различными видами признанных единоборств.

Во-вторых, киберспорт – достаточно выгодное занятие, которое позволяет киберспорстменов из команд, входящих в ТОП мира, получать примерно по полмиллиона долларов США в год – вот такое вознаграждение получают те, кто часами сидит за клавиатурой и занимается любимым делом.

Кстати, призовой фонд любого уважающего себя турнира мирового уровня составляет примерно столько же. В принципе, учитывая тот факт, что этот спорт не требует серьезных денежных вливаний (только на приобретение и улучшение компьютерной техники), многим родителям следует задуматься о том, чтобы отдать своего ребенка на правильный спорт, который обеспечит ему безбедное существование в будущем.

В-третьих, российские вузы стали готовить специалистов по киберспорту. Уже сегодня это делают в вузе, который готовит кадры для сферы спорта и культуры. А для того, чтобы туда поступить, нужно достаточно много: сдать нормально ЕГЭ по русской языку и зачем-то биологии (видимо, потому, что ЕГЭ по информатике ещё не получило должное распространение, да и не к чему оно тут). Но и это не все – какой-то поверхностный тест про истории киберспорта сдать все равно придется, а еще норматив по физкультуре. зачем? Но ведь это спорт, а значит, норматив по физкультуре обязателен для этого вуза!

В-четвертых, как вы думаете, нужны ли киберспорстмену медицинские осмотры? Как оказалось, это обязательный пункт, к примеру, для корейских спортсменов. Кроме того, в этой сфере присутствуют настоящие тренеры, которые дают подсказку игрокам в том случае, если те не знают, как действовать дальше.

Так что, как можно заметить, киберспорт – это серьезно, и подход к тренировкам, соревнования и турнирам примерно такой же, как в боксе, спортивной гимнастике или каратэ.