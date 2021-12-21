 

Обладательницу титула “Мисс Украина Вселенная 2021” Неплях вызвали в суд

21.12.2021, 13:32, Новости дня
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“Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе два суда и все по ДТП”, – написала она.

“Обозреватель” пишет, что речь идет о ДТП, которое произошло 4 ноября. По информации издания, Неплях, управляя автомобилем Mercedes-Benz, столкнулась с двумя транспортными средствами. Пострадавших во время столкновения не было, а машина победительницы конкурса красоты получила серьезные повреждения.

Скриншот: neplyah / Instagram
Контекст:

Неплях является победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2021”, который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, который в ночь на 13 декабря проходил в Израиле, Неплях не вошла в число полуфиналисток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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