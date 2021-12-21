 

“Лучше отмененные планы, чем отмененная жизнь”. ВОЗ призвала к ограничениям на праздники

21.12.2021, 13:32, Новости дня
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Гендиректор ВОЗ объяснил, что праздничные торжества во многих местах приведут к “увеличению случаев заболевания, перегруженности систем здравоохранения и смерти”. Он подчеркнул, что “отмененные планы лучше, чем отмененная жизнь”.

16 декабря стало известно, что “Омикрон” уже обнаружен в 89 странах. Новый вариант коронавируса распространяется быстрее штамма “Дельта”, и им могут заражаться вакцинированные и уже переболевшие.

В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие дни количество инфицированных штаммом может увеличиться вдвое.

По предварительным исследованиям, зараженные “Омикроном” болеют легко, в большинстве – это вакцинированные. Однако в ВОЗ считают – рано говорить о том, что новый штамм менее опасен. С увеличением количества зараженных “Омикроном” может стать известно о более серьезных последствиях штамма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 

В ночь на 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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