 

Путин оценил работу Минобороны

21.12.2021, 13:22, Новости дня
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Вооруженные силы РФ в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина.



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