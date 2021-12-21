Путин оценил работу Минобороны

Вооруженные силы РФ в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина.