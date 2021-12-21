Вероятный виновник аварии в Москве устроил драку после ДТП

Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео.

Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, информирует Пятый канал.

Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего.

Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги.

«Машина мощная… он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути… Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили… потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДТС, он на них даже кинулся», – объяснил он.

По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у кого-то другого – ребра.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.