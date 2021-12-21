 

Путин: РФ будет отвечать военно-техническими мерами на недружественные шаги НАТО

21.12.2021, 13:22, Новости дня
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Президент ладимир Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

«Имеем на это полное право», – цитирует его РИА «Новости».

Он также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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