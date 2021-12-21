В эфире тридцать лет: в январе 2022 года выйдет обновленная игра “Поле чудес” под новым названием

Любимая миллионами телезрителей игра “Поле чудес” отметила свое 30-летие. С января 2022-го она будет выходить обновленной. Называться она будет немного по-другому. А вот ведущий останется все тот же – Леонид Якубович. Почему произошли эти изменения? С чем это связано?

Старая игра на новый лад

Как оказалось, руководство канала решило не продлевать контракт с компанией “ВИД”, занимающейся столько лет производством программы. В новом договоре есть некоторые изменения. В официальном письме были выражены слова благодарности за многолетний труд и общие проекты, которые буквально ворвались в историю отечественного телевидения.

За прошедшее тридцатилетие телезрители увидели свыше полутора тысяч серий телеигры. В ней гости должны были отгадывать слова, получая за это ценные призы – соковыжималки, телевизоры, автомобили и даже квартиры.

Теперь Первый канал перезапускает уже успевшее стать легендой шоу “Поле чудес”, которое будет теперь называться “Наше Поле Чудес”. Якубович считает, что прошедшие годы – это действительно большой срок, поэтому некоторые изменения пойдут программе только на пользу. С новым названием игра станет еще более динамичной. В новый этап команда передачи войдет с большим опытом, уважением к своему зрителю и ответственным отношением к работе.

Каким теперь будет полюбившееся всем шоу? Это мы все скоро увидим.