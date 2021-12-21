Бумажные флажки

Флажки из бумаги имеют множество применений. Они станут украшением на праздник, если сделать из них гирлянду. Маленькие флаги на палочке с эмблемой организации используются в рекламных акциях. Это способствует продвижению компании и привлечению новых клиентов.

Гирлянда из бумаги

Бумага — доступный и простой в использовании материал. С изготовлением гирлянды справится даже ребенок, а сам процесс подарит радость и хорошее настроение. Для малыша вырезание украшений станет способом научиться работать с ножницами, а также проявить фантазию.

Для флажков используют цветную бумагу или картон. Также подойдут старые журналы, детские рисунки, открытки, остатки обоев. Какой получится гирлянда, зависит от вашей фантазии и доступных материалов.

Флажки могут быть:

односторонние (если гирлянда будет размещена на стене);

двусторонние (если растяжка будет свободно висеть).

Для двустронних удобно использовать цветную бумагу, окрашенную с обеих сторон. Если у вас обычная, то флажки надо вырезать в два раза длиннее. При креплении на нитку они сгибаются пополам.

Флажки вырезаются по шаблону любой формы. Они бывают треугольными либо иметь треугольный вырез снизу внутрь или наружу. Вы можете придать им любую геометрическую форму, сделать на них надпись в соответствии с тематикой мероприятия.

Для гирлянды небольшой длины используются нитки или тонкие веревочки. Если растяжка планируется длинной (от 3 метров), то подойдет шпагат. Флажки крепятся на клей, скотч или степлер. Будет удобно, если прикрепить их таким образом, чтобы можно было передвигать вдоль нитки. Так получится возможность менять расположение флажков, когда гирлянда уже висит.

Флажки на палочке

Фирменные изделия с логотипом организации печатаются в типографии. Они являются самым демократичным и простым вариантом продвижения компании. Если вы хотите украсить свой рабочий стол флажком с эмблемой любимого футбольного клуба или музыкальной группы, то самостоятельно справитесь за несколько минут.

Для изготовления флажка понадобится:

лист формата А4 (белый или цветной);

клей-карандаш;

ножницы.

Процесс изготовления:

Белый лист разрежьте пополам на два вытянутых прямоугольника. Один будет полотнищем, а второй выступит в роли палочки. Необходимый рисунок можно заранее распечатать либо нарисовать на этом этапе или уже на готовом изделии.

Второй прямоугольник скручиваем в длинную трубочку, промазав внутреннюю часть клеем. Это будет древко. Вместо бумажной трубочки возьмите коктейльную или деревянную палочку для суши.

Первый прямоугольник с рисунком промазываем клеем до линии сгиба и заворачиваем в него древко. Флажок готов.

Бумажные флажки не теряют актуальности. Их используют во многих сферах и для разных целей. Гирляндами украшают городские улицы и площади. Изделиями на палочке люди размахивают во время митингов и шествий.

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