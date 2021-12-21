Фестиваль под названием «Лучшие клоуны мира» состоялся в Санкт-Петербургском цирке

Фестиваль мирового масштаба был посвящен Юрию Никулину, с именем которого ассоциируется отечественный цирк. В этом году весь цирковой мир отмечал 100-летний юбилей легендарного советского клоуна. Гала-представления в Санкт-Петербургском цирке им. Гаэтано Чинизелли посетили внуки юбиляра – Максим и Юрий Никулины. Они являются продолжателями семейных традиций.

В своем выступлении Сергей Беляков, возглавляющий Росгосцирк, отметил, что Юрий Владимирович является кумиром многих поколений. Он часто выступал со своими репризами и на манеже Санкт-Петербургского цирка.

«Особенностью цирковой клоунады является умение смешить так, чтобы сохранить собственное достоинство и не унизить достоинство зрителей. Таким мастерством обладал Юрий Никулин. Традиции, заложенные Никулиным, стремятся сохранить и современные клоуны. Фестиваль собрал самых лучших представителей жанра клоунады из многих стран мира», – сказал С.Беляков.

Чрезвычайно сложно было организовать фестиваль из-за пандемии коронавируса. Но у организаторов все получилось, и мероприятие стало действительно международным. В Северную столицу приехали артисты комического жанра из Бразилии, Мексики, Киргизии, много было представителей из цирков России. Первый раз в нашей стране побывал бразильский клоун Глейстон Гинер, выступающий под именем «Буби». В частности, он сказал: «Я получил уникальную возможность познакомиться с вашей страной и новыми людьми, жизнь которых неразрывно связана с цирком, с клоунадой. Я выступал на том же манеже, где когда-то блистали такие клоуны, как Карандаш, Олег Попов и Юрий Никулин. Для меня это очень почетно».

Петербургский зритель уже знаком с творчеством итальянского клоуна Дэвида Ларибле. Он здесь частый гость. Несмотря на это сам клон считает выступление на состоявшемся фестивале подарком судьбы. Он рад, что российский и итальянский цирки очень дружны и еще раз напомнил, что к строительству цирка в Санкт-Петербурге приложил руку итальянский мастер Гаэтано Чинизелли.

Среди почетных гостей фестиваля были самые знаменитые представители мирового циркового искусства. Один из них – Петер Фекете из Венгрии, занимающий должность госсекретаря по культуре минсоцресурсов страны. Также в работе фестиваля принял участие Эдгард Запашный, знаменитый дрессировщик, народный артист РФ, и директора региональных цирков.

В интервью Петер Фекете сказал, что от клоунов всегда требовалось особое мастерство. Эта потребность актуальна и в современном цирке. «Только артист с большим жизненным опытом может быть клоуном. Он должен обладать чувством иронии и самоиронии, должен хорошо чувствовать мир, в котором мы живем. В настоящее время этот жанр столкнулся с кризисом из-за того, что молодые клоуны не обладают достаточным опытом. Чтобы восполнить этот пробел, нужно больше встречаться на подобных мероприятиях, делиться опытом, помогать друг другу, чтобы возродить интерес публики к искусству клоунады», – подчеркнул Фекете.

Без наград не остался никто: все участники получили гран-при и звание «Лучший клоун мира». Решено провести фестиваль и в следующем году, когда будет отмечаться 145-летие цирка в Санкт-Петербурге.