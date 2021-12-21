Мнение: Кстати, про войну!

Да, и как раз к тому, что Путин, как видим, собрался воевать – и уже не просто с Украиной, а сразу со всем “агрессивным блоком НАТО” – видимо, чтоб два раза не вставать; у нас, помню, в университете на военной подготовке (те первые три месяца, пока я туда ходил) были такие же лихие преподаватели – какие-то майоры и полковники диванных войск, охеревающие от незаслуженного счастья “воевать” на синекуре “военной кафедры” в самом центре Москвы: один, помню, все время отвлекался на парах – ему было скучно буровить всякую чушь для “военных спецпропагандистов” (воинская специализация для психфака МГУ) – и он заводил шарманку, как он командовал в танковых войсках на границе с ФРГ, и как у него была боевая задача – на третью неделю выйти к Ламаншу, и что “НАТО – это фигня”, потом подбегал к висящей в кабинете карте Европы, начинал горячась, рисовать на ней красные стрелки…

Мы, как будущие психологи, смотрели на него сочувственно и с пониманием. И это был еще СССР.

Сейчас наш СССР вполне усох до размеров РФ, и во главе опять старцы, но – не нюхавшие никогда пороха большой войны, и это, видимо, существенная разница, причем не в нашу пользу. “Бери шинель – пошли на фронт!” Естественно, не забыв предварительно уколоться целительным раствором – ведь иначе, не забываем, тебя ждет ужасная смерть от ковида; как же хорошо, что во всем остальном вакцина обеспечивает бессмертие, иначе нам на фронт идти было бы страшно.

И вот как раз для взрослых мальчиков, видящих себя во главе новых танковых АРМАТ, рвущихся по маршруту Харьков-Львов-Прага-Куршавель, без виз и масок – прекрасный подарок от феноменального автора Къабарчи (о его ни на что не похожих произведениях я уже писал не раз в своем ЖЖ). Кто он такой я не знаю, лишь догадываюсь; подозреваю, что некий ГРУшник с армейским бекграундом, отслушавший полный курс в тамошней Академии и даже, возможно, поработавший нелегалом в “горячих точках”, а то и “диким гусем” – еще тогда, когда никаких ЧВК Вагнер не существовало, а Пригожин еще отбывал свой первый срок за изнасилование. Сдается мне, что он и теперь еще не вполне повесил глушитель на гвоздь – но страсть к графомании неистребима и непреодолима даже для самого проверенного бойца – раз уж он ей однажды поддался. Как писал об этом автор “Двенадцати стульев” – “Любовь (к письму) поразила меня внезапно, как поражает молния, как поражает финский нож!”

Словом, прославленный в узких кругах автор выдал еще одно творение – как для тех, кто собирается вести в битву полки, так и для тех, кто хочет грамотно описывать их ратные подвиги: внимание – “Тактическое чтиво”!

Все на том же прекрасном сайте Автор.Тудей. В этот раз – текст чуть более причесанный и написанный очень профессиональным языком. В крайне редком ОФИЦЕРСКОМ жанре: автор описывает разницу в понимании того, как следует управлять боем, между немецкой и англосаксонской традицией, мельком упоминая и советско-российские особенности (вот тут, сразу скажу, жалко – хотелось бы, чтобы про “наших” было побольше! Но это, как вы понимаете, страдания дилетанта).

Я – человек, как вы понимаете, сугубо штатский (два года рядовым в армейской клоаке, сами понимаете, не в счет), и, честно говоря, поначалу вообще не хотел ЭТО читать: где я и где управление ударом танкового батальона по окопавшемуся противнику? Но – почитал наудачу пару страниц и… знаете, захватывает! У меня, правда, перед вами, дорогие друзья, было одно специфическое преимущество: я все-таки шахматист, мастер ФИДЕ – и поэтому я заодно по мере чтения пытался прикладывать получаемые знания “как это принято в Антанте” к тому, что я знаю о принципах ведения шахматной партии. И – обнаружил, к своему удивлению, ряд весьма интересных пересечений!

В частности, понял, что я все-таки как шахматист всю жизнь придерживался скорее немецкого принципа управления боем – Къабарчи это осуждает, считая слишком догматическим. А потом, еще подумав, понял, что вот в управлении командами пиарщиков на выборах я, наоборот, скорее придерживался описанного им англо-французского метода “оркестровки” в управлении боем. Там у автора очень интересная идея, что английский или французский командир лишь “оркестрирует” бой (делает так, чтобы все “инструменты” звучали слаженно), а немецкий – “выдумывает” его, а потом стремится воплотить в жизнь.

Нет, ну кто из нас не мечтал почувствовать себя офицером?! Причем художественная литература дает для этого, пожалуй, меньше возможностей, чем такого рода тексты. Ну и отдельные абзацы там звучит и вовсе музыкой для ушей диванного шпака типа меня:

“Тактический фреймворк”. Четыре действия, являющиеся обязательными компонентами любого правильно организованного боевого столкновения: найти противника (“файнд”), лишить противника подвижности (понимаемое как наличие точных координат его местонахождения у своих средств поражения – “фикс”), разгромить (“страйк”) использовать результаты поражения противника для дальнейших действий (“эксплойт”).

Find-Fix-Strike-Exploit. Песня!

Понятно, что настоящая война – это прежде всего кровь, кишки и смерть, и лучше шахматы. Но есть свое очарование и в мрачной профессии офицера – посылать людей на смерть и умирать самому. Прекрасная, преступно небольшая книжка (по сути брошюра), без соплей и сантиментов, строго по делу – https://author.today/work/163619

Женщинам – не открывать!



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